Quarti Australian Open

Iniziano i quarti di finale agli Australian Open. Ad aprire le danze sarà Zverev, numero tre, che affronterà il ventenne Tien, numero 25. Alcaraz se la vedrà con l’idolo di casa De Minaur. Nel tabellone femminile, la numero uno Sabalenka è in campo contro la diciottenne americana Jovic, che ha battuto Paolini.

La bielorussa Sabalenka vince il primo set contro Jovic con il punteggio di 6-3, ma con grande fatica. Il match è stato molto impegnativo e Sabalenka ha impiegato un’ora per avere ragione della giovane avversaria nella prima frazione di gioco. La Jovic è la rivelazione del singolare femminile australiano e nel terzo turno del torneo aveva superato Jasmine Paolini.

Il termometro segna 42 gradi e c’è un sole che brucia la pelle. Le tenniste giocano nella Rod Laver Arena, che per il momento ha il tetto scoperto. La scala di “heat stress” segna 3.8, il che significa che oltre a una buona idratazione bisogna adottare delle strategie per raffreddare la temperatura del corpo. Quando la scala toccherà il punto 4, automaticamente sarà allungato il periodo di riposo delle atlete tra un cambio e l’altro del campo.