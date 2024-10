Quarta Tragedia nel Weekend: Un’Ondata di Sconforto in Provincia

Lungo weekend tragico nel Ravennate, con quattro incidenti mortali che si sono verificati tra il 12 e il 13 ottobre. L’ultimo incidente, avvenuto a San Romualdo, ha coinvolto una moto e un trattore. Il sinistro è accaduto attorno alle 15:30 di domenica, mentre un motociclista di 58 anni viaggiava su una Bmw di grossa cilindrata su via Sant’Alberto. Un trattore, proveniente dalla direzione opposta e carico di sacchi, stava per svoltare a sinistra in via Carlina quando è avvenuto lo scontro. Nonostante il motociclista abbia tentato di frenare, lasciando segni sull’asfalto, non è riuscito a evitare l’impatto mortale. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro.

L’incidente a San Romualdo rappresenta il quarto tragico evento mortale nella provincia di Ravenna in poche ore. Nella giornata di sabato, a Sant’Antonio, un tamponamento tra tre veicoli ha causato la morte di un uomo di 41 anni, originario di Nardò ma residente nella zona. In precedenza, a Glorie di Mezzano, due auto si erano scontrate frontalmente, portando alla morte immediata di una donna di 80 anni e causando ferite lievi a un uomo e a una donna. Sempre sabato, attorno alle 18:30, un motociclista di 40 anni è morto in un incidente a Bagnacavallo, tamponando un’auto e finendo violentemente sull’asfalto.

La Polizia locale di Ravenna ha chiuso parte di via Sant’Alberto per i rilievi del caso, mentre la comunità si trova a dover affrontare una serie di tragedie che ha insanguinato le strade del Ravennate in un lasso di tempo così breve. Gli incidenti stradali hanno sollevato preoccupazioni crescenti riguardo la sicurezza sulle strade locali, in particolare per i motociclisti e i conducenti di veicoli pesanti.