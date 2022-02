Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute Roberto Speranza, esprime un giudizio positivo sul via libera della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa alla quarta dose di vaccino anti-Covid per i pazienti gravemente immunodepressi, che abbiano completato il ciclo primario di immunizzazione – composto per questa categoria da due dosi più quella addizionale – ricordando all’Adnkronos Salute di “aver ampiamente anticipato” questa ipotesi “dopo la positiva esperienza di Israele”.

Quanto all’ipotesi illustrata ieri dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, di prorogare l’obbligo vaccinale contro Covid-19 per gli over 50 dopo il 15 giugno, giorno in cui scadrà la norma che lo prevede, Ricciardi commenta: “La nostra sicurezza futura dipende dalle coperture vaccinali che vanno ulteriormente rafforzate e dalle cautele comportamentali aiutate anche dal Green pass”.