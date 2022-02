“La quarta dose immunologicamente con questo vaccino anti Covid non serve in questo momento. Diverso potrebbe essere se ci sarà un vaccino specifico contro la variante, ma allora non sarà una quarta dose: come il vaccino contro l’influenza che si fa ogni anno e nessuno mai dice ‘ho fatto la decima dose'”. Così Sergio Abrignani, immunologo dell’Università Statale di Milano e componente del Cts, a ‘TimeLine’ su Sky Tg24.

“Sulla base di quello che sappiamo di tutti gli altri vaccini – ha spiegato – cioè tre dosi, sappiamo che il meccanismo di protezione che si innesca è di anni. Il Green pass illimitato per chi ha la terza dose si basa sull’esperienza che abbiamo con gli altri vaccini“, spiega, rimarcando che “non ci sarà un altro richiamo con questi vaccini anti-Covid basati sul ceppo originario di Wuhan. Se si scoprirà che il vaccino contro Omicron è in grado di protegge contro l’infezione al 97-98%, allora si potrà pensare a una nuova dose”.