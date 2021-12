Quarantena per covid, mentre si fa largo l’ipotesi di nuove regole – con una possibile riduzione dei tempi per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino – , ecco come funziona ad oggi il periodo di isolamento e quanto dura per chi ha avuto una verificata esposizione con un caso di positività al covid.

Nel mirino, in particolare, il ‘contatto stretto’, cioè il convivente del positivo o una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso covid, o ne è stato a me no di due metri e senza mascherina. Il ‘contatto stretto’ dovrà allertare il proprio medico, che avviserà a sua volta la ASL, ed effettuare un periodo di quarantena della durata di almeno 7 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall’ultima esposizione al caso.