Quanto vale un saluto?

Teo Teocoli ha festeggiato 80 anni il 25 febbraio, condividendo le sue esperienze in un’intervista al Corriere della Sera. Il compleanno è stato celebrato “in balera con gli amici” con un modestissimo rinfresco. Tra i vari messaggi di auguri ricevuti, non è mancato un pensiero per l’amico di lunga data Adriano Celentano, con il quale ha confessato di aver litigato e di non sentirlo da cinque anni. Teocoli ha criticato il programma “Adrian”, definendolo dannoso per Celentano, e ha espresso nostalgia per la loro amicizia, sperando che lui sia felice.

Teo ha anche parlato della sua esperienza televisiva attuale, lamentandosi del fatto che i format sono cambiati e che ora si lavora “per gruppi”. Ha raccontato di un litigio con Fabio Fazio, in cui si è sentito trascurato, rimanendo in attesa senza possibilità di intervenire durante un programma. Teocoli ha ammesso di avere un brutto carattere, dichiarando di essere “il re del dettaglio” e di tendere a perdere la pazienza facilmente.

Attualmente, Teo continua a esibirsi in serate di intrattenimento, dove intrattiene il pubblico con semplici saluti, guadagnando circa mille euro per serata, una cifra che non è cambiata molto rispetto a 50 anni fa. Nonostante i conflitti e i cambiamenti nel panorama dello spettacolo, Teocoli appare rassegnato ma esperto, considerandosi ancora una figura rispettata nella commedia italiana.