Quanto tempo serve al cane per abituarsi alla sua nuova casa

Come aiutare il cane e quanto tempo gli serve per abituarsi alla nuova casa? Ecco tutte le risposte di cui avrete bisogno.

Portare a casa un cucciolo o un cane adulto per la prima volta può essere abbastanza traumatico per l’animale. Viene preso da un posto in cui era abituato a stare per un posto totalmente nuovo e sconosciuto.

Serve un po’ di tempo, ma quanto tempo gli serve per abituarsi alla nuova casa? È la domanda che si pongono in molti quando decidono di adottare un cane e inserirlo nella famiglia.

D’altronde, un animale comporta una grande responsabilità e si vuole fare di tutto per metterlo a suo agio. Per questo prima di adottarlo bisogna preparare tutto affinché tutto sia pronto ad accoglierlo.

Vediamo i tempi indicativi e come aiutarlo ad abituarsi nel minor tempo possibile. Prima riesce a conoscere il nuovo ambiente e prima può lasciarsi andare alle emozioni e all’affetto da dare alle persone che lo circondano.

Quanto tempo serve al cane per abituarsi alla nuova casa: tutto quello che bisogna sapere

Ogni animale ha un suo tempo di adattamento. Anche ogni razza di cane può essere differente in questo. Ci sono, ad ogni modo, delle indicazioni generali da seguire.

Partiamo con le cose necessarie, assolutamente indispensabili, se vogliamo che il cane si senta a suo agio nella sua nuova famiglia e nella sua nuova casa:

lascialo esplorare da solo : occorre lasciarlo libero alla giusta distanza e lasciare che sia lui da solo a osservare e ad annusare tutto ciò che lo circonda;

: occorre lasciarlo libero alla giusta distanza e lasciare che sia lui da solo a osservare e ad annusare tutto ciò che lo circonda; mostra i suoi ambienti e gli accessori: il cane deve capire subito quali sono i suoi spazi, ovvero dove può mangiare, dove può riposare e dove dovrà fare i suoi bisogni;

e gli accessori: il cane deve capire subito quali sono i suoi spazi, ovvero dove può mangiare, dove può riposare e dove dovrà fare i suoi bisogni; usare un tono di voce calmo e rassicurante: potete accompagnarlo nella sua esplorazione oppure chiamarlo e dedicargli qualche attenzione in maniera molto amichevole e dolce;

e rassicurante: potete accompagnarlo nella sua esplorazione oppure chiamarlo e dedicargli qualche attenzione in maniera molto amichevole e dolce; infondere fiducia e sicurezza : dovete essere bravi a fargli capire che gli darete tutto ciò di cui ha bisogno;

: dovete essere bravi a fargli capire che gli darete tutto ciò di cui ha bisogno; armarsi di pazienza: i tempi possono essere corti, ma anche lunghi, quindi, occorre avere tanta pazienza e determinazione.

In media, il tempo necessario affinché un cane si abitui alla nuova situazione è di 15 giorni. Poi, naturalmente, dipende molto dalle circostanze, dal carattere del cane e dagli eventuali problemi che può avere.

Cosa fare di notte

Se sono i primi giorni in cui il cane è a casa con voi, la notte può rappresentare un momento di insicurezza e timore nell’animale che bisogna risolvere.

Abbiamo già detto che cosa fare per aiutare un cane sordo, ma cosa fare con un cucciolo? La maggior parte delle volte, di notte è proprio il momento in cui sembrerà che i vostri sforzi siano stati inutili e comincerà a piagnucolare.

Non disperare, però. Si possono seguire alcune accortezze da subito. Potrebbe aiutare, mettere la sua cuccia in un luogo appartato e assolutamente tranquillo, senza passaggio di persone. Inoltre, di solito aiuta farsi vedere durante la notte. Quindi, mettere il cucciolo in una posizione in cui può tenere sotto controllo la sua nuova famiglia.

Meglio lasciargli accanto qualche giocattolo e il trasportino. Se dovesse avere paura, è un ottimo rifugio per lui. Un aspetto da non sottovalutare sono gli odori. Spesso è meglio mettere una copertina con l’odore della mamma o del posto in cui si trovava prima.

Infine, le ultime due raccomandazioni: bisognerebbe ignorarlo se, con tutti i comfort, inizia a piagnucolare. Inoltre, meglio chiedere consiglio al veterinario in modo da usare qualche strategia o qualche prodotto specifico.