Quanto mi piacerebbe comprenderli, chissà se un giorno potranno parlare come noi

‘Gli manca la parola’ o forse no: e se i cani parlassero come gli umani? Potrebbe essere davvero ciò che manca al nostro rapporto con loro.

Quante volte abbiamo pensato che al nostro cane mancasse solo un modo di esprimersi chiaro e preciso, completamente comprensibile alle nostre orecchie? Eppure è forse proprio quell’aura di mistero che lo circonda a renderlo ancora più affascinante, ma cosa accadrebbe se i cani parlassero come gli umani, utilizzando il nostro linguaggio e le nostre stesse parole? Tutto questo potrebbe diventare realtà un giorno: ecco come.

I cani ‘già’ ci parlano e lo fanno così

Come fanno a farsi capire anche dal meno esperto dei padroni? Hanno diverse ‘armi’ a disposizione in tal senso, e riescono a sfruttarle bene tutte pur di farci comprendere quali sono le loro emozioni e le loro esigenze, soprattutto quelle fisiologiche. Infatti i cani comunicano attraverso:

la mimica facciale,

le posizioni assunte dal corpo,

le posizioni della coda,

le varie espressioni vocali (quando cioè Fido abbaia, ulula, guaisce etc.).

Quindi col tempo impareremo a capire le sue emozioni e anche il suo stato d’animo interpretando uno dei segnali che ci invierà il suo corpo o attraverso le vocalizzazioni: è bene fare attenzione a capire e riconoscere il linguaggio del cane, specialmente quando potrebbe essere arrabbiato o stare per attaccare.

Se i cani parlassero come gli umani: un giorno (non lontano) potrebbe diventare realtà

Sebbene stia facendo passi da gigante, l’intelligenza artificiale non è ancora riuscita a decifrare del tutto le espressioni canine ma di sicuro sono stati fatti dei progressi nella traduzione del linguaggio canino. In particolare si tratta del software LabGym, sviluppato dall’Università americana del Michigan, che appunto prende in esame i comportamenti canini e li traduce per renderli comprensibili all’uomo.

Il programma è in grado di ‘capire’ se il verso del cane esprime, in quel momento, gioia oppure una premessa di attacco; ma non è tutto: lo stesso software può capire informazioni personali dell’animale, come età, sesso e razza di appartenenza, utilizzando gli stessi elementi. Gli studi americani sono andati a perfezionare il discorso iniziato con la decifrazione del linguaggio umano, attraverso un modello di rappresentazione del parlato ovvero Wav2Vec2.

Se i cani parlassero come gli umani: ma lo vogliamo davvero?

Pensiamoci bene: in fondo se anche i cani iniziassero a parlare come tutti gli altri esseri umani, non si perderebbe un po’ di magia nel nostro rapporto col nostro Fido? Infatti è così bello avere qualcuno col quale parlare in modo diverso, magari con lo sguardo, col contatto fisico e non semplicemente a parole, le stesse nostre parole.

Il fatto di riuscire a tradurre il linguaggio canino nel linguaggio umano potrebbe ‘banalizzare’ la nostra relazione con lui, quindi forse sarebbe bello se le cose rimanessero così come sono ora, poiché non sempre il progresso è sinonimo di benessere.