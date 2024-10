Quanto hanno vinto, le notizie

Nell’estrazione del SuperEnalotto di oggi, 17 ottobre, non sono stati centrati né ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sono stati registrati tre ‘5’, ciascuno dei quali vince 55.844,85 euro. Il jackpot per la prossima estrazione ammonta a 19.000.000 euro.

Per vincere al SuperEnalotto, i punteggi variano da 2 a 6 numeri indovinati, includendo anche il ‘5+’. La quantità dei premi è correlata al jackpot totale. In generale, le vincite sono: circa 5 euro per 2 numeri indovinati, circa 25 euro per 3 numeri, circa 300 euro per 4 numeri, circa 32.000 euro per 5 numeri e circa 620.000 euro per 5 numeri più il numero Jolly.

Per verificare eventuali vincite, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto, che consente anche di controllare schedine giocate in precedenza tramite un archivio online, comprensivo dei numeri e dei premi delle ultime 30 estrazioni.

Il costo di una schedina nel concorso del SuperEnalotto prevede una colonna, che corrisponde a una combinazione di 6 numeri. La giocata massima può arrivare fino a 27.132 colonne, realizzabili tramite sistemi a caratura. In questo caso, i giocatori partecipano con singole quote di 5 euro e hanno diritto a una parte dell’eventuale vincita. Il costo per ogni combinazione sulla schedina è di 1 euro, mentre l’opzione per aggiungere il numero Superstar ha un costo di 0,50 centesimi.

La combinazione vincente per l’estrazione di oggi è 2, 23, 24, 42, 46, 88, con il numero Jolly 61 e il numero SuperStar 27. Nonostante l’assenza di vincite significative come il ‘6’, l’attrattiva del jackpot e la possibilità di vincite minori mantengono vivo l’interesse dei giocatori nei confronti del SuperEnalotto.