Quanto ha guadagnato Fabrizio Corona grazie ai gossip su Fedez e Chiara Ferragni

Fabrizio Corona ha guadagnato migliaia di euro grazie alle sue rivelazioni su Fedez e Chiara Ferragni, con stime di incassi che vanno da 13.000 a 31.000 euro solo dal video su YouTube. Le sue dichiarazioni hanno suscitato un acceso dibattito sui media e social, con focus su presunti flirt e relazioni segrete. Il Corriere Adriatico ha analizzato i guadagni derivanti da un video gratuito pubblicato su YouTube, evidenziando che ha già raggiunto 4,5 milioni di visualizzazioni in cinque giorni, aumentando gli iscritti al canale da 144.000 a 335.000. Sebbene non siano disponibili dati ufficiali sul numero di abbonati, il video ha accumulato 1.470 “mi piace”, suggerendo un incasso minimo di oltre 7.000 euro.

Per ogni milione di visualizzazioni su YouTube, si possono ottenere tra 3.000 e 7.000 euro. Pertanto, le stime suggeriscono un guadagno compreso tra 13.500 e 31.500 euro. Inoltre, i primi 43 minuti del video sono accessibili a tutti, mentre gli ultimi 5 contengono contenuti esclusivi per gli abbonati a 4,99 euro. L’aumento della visibilità ha portato Corona ad acquisire quasi 200.000 nuovi follower sui social media, con oltre 120.000 in un solo giorno, mentre Chiara Ferragni ha guadagnato 106.000 follower e Fedez ha perso 95.000.

Corona ha anche annunciato l’uscita di una nuova puntata del programma Falsissimo, dedicata a Chiara Ferragni, e ha pubblicato un libro sui presunti segreti della coppia. Questa strategia potrebbe massimizzare i profitti, dimostrando come il gossip possa tradursi in guadagni significativi. Le prossime pubblicazioni di Corona potrebbero ulteriormente influenzare il suo successo e i suoi incassi.