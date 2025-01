Quanto guadagnano Sinner e gli altri italiani?

L’Australian Open 2025 si avvicina alle fasi finali, con i giocatori di punta che lottano per il prestigioso titolo e il consistente premio in denaro. Il torneo offre un montepremi totale di 96,5 milioni di dollari australiani (circa 58 milioni di euro), con un incremento di quasi 10 milioni rispetto all’edizione precedente. Il vincitore del singolare maschile incasserà 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2 milioni e 100mila euro), mantenendo la tradizione di parità nei premi tra uomini e donne.

I premi per i vari turni nel singolare sono suddivisi in modoche il perdente in finale riceverà circa 1 milione e 140mila euro. Nei turni precedenti, i premi sono così distribuiti: 1.100.000 dollari australiani per le semifinali, 665.000 per i quarti, 420.000 per gli ottavi, 290.000 per il terzo turno, 200.000 per il secondo e 132.000 per il primo turno. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, accedendo ai quarti, hanno già guadagnato circa 400mila euro.

Per quanto riguarda il doppio maschile, i premi a coppia variano in base ai turni: i vincitori ricevono 810mila dollari australiani (circa 486mila euro), i finalisti 440mila dollari (circa 264mila euro), i semifinalisti 250mila dollari (circa 150mila euro), i quarti 142mila dollari (circa 85mila euro) e i primi turni 40mila dollari (circa 24mila euro). La coppia Bolelli-Vavassori, semifinalista, ha già incassato circa 150mila euro. I premi per il doppio misto saranno inferiori, con i vincitori che incassano 175mila dollari australiani (circa 105mila euro).