Quanto guadagna Orietta Berti per fare l’opinionista al GFVip? La cifra è enorme

Il Grande Fratello Vip è ripartito su Canale 5 il giorno 19 settembre 2022. La settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini vede come opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Quanto guadagnerebbe la cantante per ricoprire il suo ruolo? La cifra è da capogiro!

Tra le novità di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip c’è Orietta Berti la quale è presente in studio in qualità di opinionista. Così come diciarato da lei stessa in una recente intervista, la donna è stata a lungo corteggiata da Alfonso Signorini affinchè accettasse la sua proposta e prendesse il posto di Adriana Volpe.

In occasione di un’intervista rilasciata al “Messaggero”, la cantante aveva svelato la ragione per cui avrebbe accettato di ricoprire questo ruolo rinunciando al programma di Fabio Fazio. Stando alle sue dichiarazioni, il motivo sarebbero i soldi. Queste erano state le sue parole:

Sai perché ho accettato il ruolo che mi volevano assegnare? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi soldi mi daranno. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962.

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto alla Berti se la sua partecipazione fosse dovuta ai soldi. Tuttavia questa volta la cantante ha smentito le sue precedenti dichiarazioni.

A far riemergere l’argomento è stato “Dagospia” il quale ha rivelato a quanto ammonterebbe la cifra che la Berti riceve per ricoprire il suo ruolo di opinionista. Secondo alcuni, la cantante guadagnerebbe 10.000 euro ogni puntata. Considerando che le puntate saranno 50, la somma totale arriverebbe a 500.000 euro.