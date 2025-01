Quanto guadagna il vincitore della finale degli Australian Open?

Gli Australian Open 2025 stanno per giungere al termine, con la finale in programma per domani 25 gennaio, dove Jannik Sinner sfiderà Alex Zverev. Sinner, dopo aver battuto Ben Shelton in semifinale, cerca di difendere il titolo conquistato l’anno scorso a Melbourne. In palio c’è un premio prestigioso e un montepremi considerevole.

Jannik Sinner, tennista di successo, ha già accumulato 37,2 milioni di dollari in premi durante la sua carriera e ha già incassato una cifra significativa dal ricco montepremi dell’Australian Open. Nel 2025, il montepremi totale del torneo ammonta a 96,5 milioni di dollari australiani (circa 58 milioni di euro), con un incremento di quasi 10 milioni rispetto all’edizione del 2024. Se Sinner dovesse vincere, riceverebbe 3,5 milioni di dollari australiani, equivalenti a circa 2 milioni e 100mila euro.

Già solo raggiungendo la finale, Sinner ha garantito un premio di 1 milione e 140mila euro, cifra che può aumentare in caso di vittoria. Ogni fase del torneo offre premi stabiliti: per le semifinali ci sono 1.100.000 dollari australiani (circa 661mila euro), per i quarti di finale 665.000 (circa 400mila euro), per gli ottavi 420.000 (circa 252mila euro), per il terzo turno 290.000 (circa 174mila euro), per il secondo turno 200.000 (circa 120mila euro) e per il primo turno 132.000 dollari australiani (circa 79mila euro). Il risultato finale della partita determinerà l’entità del premio per Sinner.