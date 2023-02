Quanto è costata la composizione floreale distrutta da Blanco? Parla la fioraia e svela alcuni retroscena

I Big possono aver portato in gara anche alcuni pezzi bellissimi, ma da 48 ore ormai l’attenzione è tutta rivolta a Blanco ed al suo show con le rose. Lo dimostra il fatto che è stata chiesta una dichiarazione pure alla fioraia che gli ha creato le composizioni.

La flower stylist che ha collaborato con Blanco si chiama Jessica Tua e ai microfoni di Un Giorno Da Pecora su Radio01 ha dichiarato:

“Di quell’allestimento che Blanco ha portato al Festival di Sanremo per l’esibizione de L’Isola delle Rose me ne sono occupata io, avevamo inizialmente fatto una prova con un mix di rose finte e vere. L’allestimento doveva ricordare l’aiuola presente nel video della sua canzone. In totale saranno state circa trecento rose”.

Quando le è stato chiesto quanto fosse costata la composizione, la fioraia Jessica Tua non ha voluto rispondere ma ha dichiarato che generalmente una delle sue rose può costare dagli 8 ai 10 euro. Considerando che in totale erano 300 la composizione può essere costata dai 2.400 euro ai 3.000 euro.

“I calci ai fiori? No, questa cosa qui non era preventivata. Nel video ufficiale se la prende un po’ con le rose e nelle prove era una parte integrante, ma doveva essere più soft la cosa, l’intento era quello di riprodurre il video. Alla fine la cosa è degenerata ma non riesco a capire per quale motivo. Non ci sono rimasta male, ma ero convinta che sarebbe stata una bella cosa se avesse funzionato fino alla fine”.