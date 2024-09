Quanto è alto Tony Effe e perché Maria Sofia Federico lo ha difeso

“Quanto è alto Tony Effe” è probabilmente la domanda più gettonata di questa estate in ambito gossipparo dopo che il trapper è stato visto al fianco di donne famose come Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. La risposta è molto semplice e ce l’ha fornita Google: 1.71.

Un’altezza che è stata giudicata da alcuni sotto la media e per questo presa di mira. Sotto un video in cui Tony Effe dichiara di amarsi e piacersi esteticamente (nel dettaglio ha detto: “Mi guardo sullo schermo e dico: ‘Come ho fatto a diventare così bello?’“, ndr) alcuni utenti hanno ironizzato sulla sua altezza prendendolo apertamente in giro. Un clima che non è affatto piaciuto a Maria Sofia Federico che, tornata nelle vesti dell’influencer attivista dopo la parentesi nell’accademia di Rocco Siffredi, ha detto una cosa giusta e sensata: basta fare bodyshaming. “È sbagliato cercare di buttare giù qualcuno che si ama in una società come la nostra che ci vuole eternamente insicuri. Ma poi, quando smetteremo di far sentire sbagliati gli uomini per il loro corpo? Questi commenti rafforzano delle aspettative tossiche sulla mascolinità”.

@mariasofiapiafedericoUn pensiero su Tony Effe♬ suono originale – MerySofy

Tony Effe, com’è nella realtà secondo Emma Marrone