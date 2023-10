Quanto è alto Lazza? La risposta ufficiale nessuno lo sa, ma la sua altezza potrebbe essere per lui un cruccio, dato che all’offesa “nano” ha letteralmente sbottato.

Quei siti noiosi che pubblicano articoli redazioni dal titolo “Chi è Lazza? Biografia, Età, Altezza, Fidanzata, Instagram“, per intenderci, dicono che il trapper è alto 1,70, che scendono a 1,69 secondo i miei colleghi di Novella 2000.

1 metro e 70 centimetri o 1 metro e 69 centimetri cambia poco, quel che è certo è che il cantante di Cenare in questi giorni è stato insultato gratuitamente proprio in merito alla sua altezza.

Al tweet in cui ironizza sull’intelligenza artificiale “Cenere cantata da Gerry Scotti, propongo esilio al prossimo che me la invia. Spiacione“, ben due persone gli hanno risposto “nano” e a uno di loro ha replicato citando un pezzo di un monologo di Tiziano Ferro che ha fatto a Che Tempo Che Fa.

Quanto è alto Lazza? Gli danno del nano e lui sbotta pesantemente

A una ragazza che gli ha rivolto la medesima offesa, il trapper le ha risposto: “Non ti farei manco con un bastone“.

E ancora:

Come mai Lazza dà tutte queste risposte provocatorie? Semplicemente per noia, come confessato in un altro tweet. “Ho 29 anni, sono milionario, sono in salute, sono in camera in hotel, mi annoio“.