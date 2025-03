Quanto è affascinante Pier Silvio

Cristiano Malgioglio è stato ospite della trasmissione “Verissimo” il 2 marzo, dove ha parlato della sua avventura come co-conduttore della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Malgioglio ha condiviso ricordi significativi della sua carriera, citando Raffaella Carrà, Sophia Loren e Silvio Berlusconi. Ha raccontato un aneddoto in cui Berlusconi gli disse di non essere mai volgare, lasciando Toffanin sorpresa e confusa sul riferimento tra Silvio e Pier Silvio. Malgioglio, scherzando, ha poi commentato l’aspetto di Pier Silvio, provocando una risata nella conduttrice.

In un altro momento divertente, Malgioglio ha espresso il desiderio di vedere Silvia Toffanin scendere dalle scale dell’Ariston come co-conduttrice il prossimo anno, rivolgendosi direttamente al direttore artistico Carlo Conti. Toffanin ha cercato di smarcarsi dall’idea, sottolineando di non voler partecipare, mentre Malgioglio ha insistito sul fatto che la proposta veniva dal cuore. La sua insistenza ha creato un momento di imbarazzo e divertimento, mentre la conduttrice sembrava cercare di trovare una via d’uscita dalla situazione. Nonostante il clima scherzoso, l’idea di Toffanin come co-conduttrice di un evento così importante come il Festival di Sanremo appare piuttosto audace. La reazione di Toffanin ha confermato che l’idea è percepita come azzardata, mostrando comunque un evidente disgelo nelle dinamiche tra Mediaset e Rai.