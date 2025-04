Quanto dura un Conclave? Il più breve e il più lungo della storia.

Il Conclave che inizia il 7 maggio 2025 non ha una durata fissa, ma continua fino all’elezione di un Papa, solitamente entro 4-5 giorni. La durata dipende dagli scrutini per raggiungere due terzi di maggioranza. Il conclave più breve è stato quello del 1503, durato circa 10 ore, che ha eletto Giulio II. Altri conclavi brevi del XXI secolo includono quello del 2005, con Benedetto XVI eletto in 26 ore, e quello per Francesco, durato 36 ore.

Il conclave più lungo, durato 2 anni e 9 mesi, si tenne a Viterbo dal 1268 al 1271 e portò all’elezione di Papa Gregorio X. Le difficoltà politiche e le divisioni tra fazioni rallentarono l’elezione, ma la mediazione dell’imperatore Rodolfo I d’Asburgo accelerò la decisione finale. Da questo conclave derivò la riforma che imponeva di tenere il conclave in isolamento per evitare interferenze.

Nel Novecento, i conclavi sono stati generalmente brevi. Pio X fu eletto nel 1903 in 3 giorni; Benedetto XV in 5 giorni nel 1914; Pio XI in 4 giorni nel 1922; Pio XII in 3 giorni nel 1939. Giovanni XXIII fu eletto in 3 giorni nel 1958, sorprendentemente considerato un “papabile” minore. Paolo VI fu eletto in 3 giorni nel 1963 e concluse il Concilio Vaticano II. Giovanni Paolo I fu eletto in 2 giorni nel 1978, ma il suo pontificato durò solo 33 giorni. Giovanni Paolo II, eletto il 16 ottobre 1978 in 4 giorni, segnò una svolta per la Chiesa con la sua globalizzazione.