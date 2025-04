Quanto dura il ciclo del cane? La risposta che non ti aspetti.

Il ciclo del cane, conosciuto anche come calore, è un evento complesso che varia da animale ad animale. La cagna è monoestrale stagionale, quindi vive un solo periodo fertile per stagione, con un intervallo medio di sei mesi tra un calore e l’altro. Le razze più piccole possono avere periodi di calore più frequenti, mentre le razze grandi possono avere un calore annuale.

Il primo calore in una cagna si verifica solitamente attorno ai sette mesi, ma vari fattori influenzano questo momento, come la taglia e la salute. La malnutrizione e la presenza di parassiti possono ritardare l’insorgenza del primo estro.

Il ciclo estrale si divide in quattro fasi:

Proestro: dura circa dieci giorni, caratterizzato da secrezioni di muco misto a sangue. La cagna non è ancora pronta per l’accoppiamento. Estro: è il vero periodo fertile, durando circa nove giorni, con perdite che diventano trasparenti. La cagna accetta il maschio. Diestro: dura circa due mesi, durante il quale il corpo entra in una fase di calma ormonale. Possono verificarsi pseudogravidanze. Anestro: un periodo di riposo tra i calori, che può durare da due mesi a quasi un anno.

Un aspetto importante è che non esiste menopausa nelle cagne: continueranno a entrare in calore per tutta la vita se non sterilizzate.

Per determinare il momento ottimale per l’accoppiamento, si possono utilizzare due metodi: l’osservazione al microscopio di strisci vaginale e il dosaggio del progesterone tramite analisi del sangue. Questi metodi aiutano a stabilire il periodo migliore per la monta naturale o la fecondazione assistita.