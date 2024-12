Quanto costano i biglietti per il Festival di Sanremo 2025 e come fare per acquistarli

I biglietti per il Festival di Sanremo 2025 saranno disponibili su TicketOne a partire dal 19 dicembre 2024, con prezzi che vanno da 110 a 730 euro a seconda della serata e della posizione. L’evento si svolgerà presso il Teatro Ariston e attira ogni anno migliaia di spettatori, rappresentando un momento culturale e musicale di grande importanza.

Le modalità di acquisto prevedono una registrazione preliminare sul sito TicketOne.it, dove gli utenti dovranno compilare un modulo con i dati richiesti. Una volta registrati, un software selezionerà casualmente i partecipanti che avranno accesso all’acquisto. È importante notare che la registrazione non garantisce l’acquisto dei biglietti.

Le registrazioni per partecipare all’acquisto dei biglietti si apriranno il 19 dicembre 2024 alle 10:00 e si chiuderanno il 6 gennaio 2025 alle 20:00. Gli utenti selezionati riceveranno un’email con istruzioni per l’acquisto a partire dal 13 gennaio fino al 27 gennaio.

Per quanto riguarda i prezzi, per le prime quattro serate, un posto in Platea avrà un costo di 200 euro e uno in galleria di 110 euro. Per la serata finale, i prezzi aumentano drasticamente: 730 euro per un posto in Platea e 360 euro per la galleria. Non sono stati ancora comunicati i dettagli sui prezzi degli abbonamenti per l’intera manifestazione.

Sul palco dell’Ariston si esibiranno 30 artisti di spicco, tra cui Achille Lauro, Gaia, Coma Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi e Rkomi. La lista degli artisti include anche Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh e Marcella Bella. Altri nomi noti comprendono Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo con Guè, Joshue, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2025, l’attesa cresce tra i fan, pronti a seguire ogni aggiornamento su biglietti e artisti. L’importanza mediatica dell’evento rimane elevata, confermando il suo ruolo centrale nella musica italiana.