Quanto costa viaggiare con il cane in aereo: prezzi, regole e documenti

Devi fare un lungo viaggio e vuoi portare con te la tua palla di pelo? Ecco quanto costa viaggiare con il cane in aereo e quali sono i documenti di cui hai bisogno.

Chi convive con un amico a quattro zampe tende a portare quest’ultimo sempre con sé, soprattutto quando è periodo di vacanza e si devono effettuare lunghi viaggi e non si vuole lasciare il proprio amico peloso da parenti, amici o in una pensione.

Sebbene sia semplice portare con sé il proprio amico a quattro zampe quando si viaggia in auto, la situazione diventa un po’ “complicata” quando bisogna viaggiare in aereo con Fido. Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono le regole, i documenti da portare e i prezzi per trasportare il proprio cane in aereo.

Quanto costa viaggiare con il cane in aereo: regole

Se state pensando di andare in vacanza in un posto lontano e di viaggiare in aereo, sappiate che il vostro amico a quattro zampe può venire insieme a voi. Infatti la maggior parte delle compagnie aeree permettono il trasporto di animali domestici. Tranne alcune low cost, per esempio Ryanair, che permettono il trasporto di animali solo se questi sono cani guida o di assistenza.

Ma come possono viaggiare i nostri amici pelosi in aereo? Solitamente i cani possono viaggiare in 3 modi:

Cabina : in questo caso Fido deve stare all’interno di un trasportino. Possono viaggiare in cabina solo cani di piccola taglia (peso massimo 10 kg);

: in questo caso Fido deve stare all’interno di un Possono viaggiare in cabina solo cani di piccola taglia (peso massimo 10 kg); Stiva : possono viaggiare nella stiva i cani che superano i 10 kg ma che non devono superare i 75 kg . Tuttavia nella stiva la temperatura e la pressione dell’aria sono uguali a quelle della cabina;

: possono viaggiare nella stiva i cani che superano i . Cargo: i cani che superano i 75 kg vengono trasportati come cargo ossia tramite una spedizione. La società di spedizione può essere sia interna alla compagnia aerea sia esterna.

Inoltre a seconda del trasporto aereo tra i fattori per il viaggio, viene presa in considerazione anche l’età del cane, il quale dovrebbe avere per viaggiare almeno 2-3 mesi. Inoltre ci sono alcune compagnie tra cui la Delta airlines che non accetta cani brachicefali.

Quali documenti servono per viaggiare con il cane in aereo?

Per portare il proprio amico a quattro zampe in viaggio con noi in aereo è necessario possedere la documentazione opportuna. Quest’ultima cambia a seconda del posto in cui dobbiamo andare.

Difatti, in generale se viaggiamo in Italia è necessario solo il libretto sanitario del cane, mentre se viaggiamo in Europa, oltre al libretto sanitario in cui sono scritte tutte le vaccinazioni di Fido, vi è bisogno del passaporto del cane.

Quest’ultimo viene rilasciato dall’ASL territoriale competente dopo il controllo sia del libretto sanitario sia del microchip ed ha un costo di 20-30€. Tuttavia di norma il passaporto viene rilasciato solo quando il cane ha compiuto 3 mesi, età per il vaccino antirabbia, necessario per viaggiare all’estero.

Viaggiare con il cane in aereo: prezzi

La prima cosa da fare quando si decide di viaggiare con il proprio amico a quattro zampe è registrare quest’ultimo a bordo, questa operazione si può effettuare in diversi modi a seconda della compagnia aerea scelta.

Dopodiché è necessario effettuare il pagamento del biglietto. il cui prezzo varia a seconda della compagnia, della taglia del cane e anche dall’aeroporto di partenza. La tariffa del biglietto del nostro amico peloso per viaggiare in aereo, può infatti variare, ci sono alcune compagnie che hanno un prezzo che varia dai 75€ ai 400€.

Mentre ci sono altre compagnie aeree come per esempio la Volotea, il cui prezzo del biglietto va dai 40-60€, e dipende dalla modalità scelta per la registrazione a bordo del cane, ossia tramite web, call center o in aeroporto.

Tuttavia solitamente il prezzo del cane a bordo può variare dai 50 ai 150 euro se si tratta di un cane di piccola taglia. Se invece si tratta di un cane di grossa taglia che supera i 75 kg, il prezzo massimo può essere di 300/400 euro.