Quanto costa una notte nell’hotel di lusso in cui ha soggiornato?

Michelle Hunziker ha trascorso un weekend di relax a St. Moritz, soggiornando al lussuoso Badrutt’s Palace Hotel. Questa località sciistica svizzera è nota per le sue piste da sci e l’atmosfera esclusiva. Dopo la partecipazione alla Berlin Fashion Week, dove ha sfoggiato un elegante tailleur rosso, Hunziker ha deciso di dedicarsi a momenti di svago in vista del suo compleanno e nuovi impegni lavorativi, come la conduzione dell’Eurovision 2025 nel suo paese d’origine.

L’hotel in cui ha soggiornato, il Badrutt’s Palace Hotel, è un cinque stelle superior ricavato da un castello dell’Ottocento, situato a 1800 metri di altitudine. Con una vista spettacolare sul paesaggio innevato, offre servizi di alto livello ed è un simbolo di lusso e comfort. Michelle ha condiviso la sua esperienza con la manager e ha approfittato di attività come sci, sauna e bagni nella neve, in un ambiente esclusivo.

I prezzi delle stanze al Badrutt’s Palace variano sensibilmente; una Superior Double Room costa circa 1831 euro, mentre la lussuosa Hans Badrutt Suite può arrivare a 11.635 euro. Questo albergo non è solo un luogo dove pernottare, ma un’esperienza che coniuga eleganza e comfort, attirando celebrità e personaggi pubblici. La presenza di altre illustri ospiti, come Diletta Leotta, dimostra l’appeal di questa struttura, famosa anche per i suoi ristoranti di alta cucina, contribuisce a farne una delle mete più ambite d’Europa per chi cerca un soggiorno indimenticabile nelle Alpi svizzere.