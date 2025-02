Quanto costa l’imponente attico di Chiara Ferragni a Milano e quanti metri misura?

Fedez ha recentemente rivelato dettagli sulla casa di Chiara Ferragni a Milano, un attico di mille metri quadrati situato nel quartiere di CityLife, valutato circa 15 milioni di euro. Chiara si è trasferita lì poco prima della separazione dalla popolare figura pubblica, condividendo momenti significativi in quella residenza con i figli Leone e Vittoria.

Nonostante il prestigio e il lusso dell’abitazione, Fedez ha confessato che non si è sentito a suo agio, sia mentalmente che fisicamente, sottolineando come la spaziosità non avesse migliorato il suo benessere. Questa affermazione ha colto di sorpresa molti, poiché si tende a associare il lusso a una vita soddisfacente.

Chiara Ferragni continua a essere una figura prominente nel mondo della moda e dei social media, partecipando attivamente a eventi come la Milano Fashion Week, nonostante le recenti difficoltà personali. La sua presenza in tali eventi sottolinea la sua resilienza e il suo impegno nel settore.

Oltre alla moda, Ferragni sta lavorando a nuovi progetti, collaborando con marchi di alto profilo e creando contenuti di moda, il che le consente di mantenere il suo status di influencer. La sua capacità di affrontare le sfide personali e professionali la rende un’icona di stile, seguita da milioni di fan.

Attualmente, la casa a CityLife rappresenta non solo un simbolo di successo, ma anche di sfide, mentre Chiara cerca di costruire un nuovo capitolo della sua vita. La sua storia riflette le complessità del mondo moderno, dove il successo e il benessere personale non sempre vanno di pari passo.