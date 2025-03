Quanto costa la colomba ai frutti rossi di Antonino Cannavacciuolo: ecco il prezzo

Antonino Cannavacciuolo presenta la sua colomba pasquale per il 2025, una proposta innovativa: una colomba integrale al cioccolato e frutti rossi. Con l’arrivo della Pasqua, lo chef italiano si distingue per la creazione di un dolce che unisce tradizione e modernità, perfetto per celebrare la festività. Questa colomba è realizzata con farina integrale di alta qualità e arricchita da gocce di cioccolato fondente insieme a una selezione di frutti rossi, come fragoline, lamponi e mirtilli. La glassa al cioccolato e lampone, con uno strato di mandorle e granella di zucchero, aggiunge eleganza e sapore al prodotto finale.

La colomba di Cannavacciuolo non è solo un’alternativa alle varianti tradizionali, ma si contraddistingue per l’attenzione agli ingredienti, riflettendo l’impegno dello chef verso una pasticceria gustosa e salutare. La scelta di utilizzare ingredienti freschi e integrali rende questo dolce non solo delizioso, ma anche nutriente. La colomba integrale al cioccolato e frutti rossi è disponibile sul sito ufficiale di Cannavacciuolo e nei negozi fisici al prezzo di 49 euro per un peso di 750 grammi.

Sebbene il prezzo possa sembrare elevato rispetto alle colombe tradizionali, esso è giustificato dalla qualità artigianale e dalla selezione di ingredienti premium, nonché dal prestigio del marchio Cannavacciuolo, rinomato nel mondo della gastronomia. Questa colomba rappresenta un’opzione raffinata per chi desidera sorprendere gli ospiti con un dolce pasquale unico e innovativo.