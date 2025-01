Quanto costa il casco da neve firmato indossato da Chiara Ferragni a St. Moritz?

Chiara Ferragni ha dato il via al 2025 sciando a St Moritz, indossando un casco Prada e mostrando una nuova acconciatura con treccine, mentre festeggia la fine di un anno difficile in compagnia di amici. La scelta della località non è casuale: St Moritz rappresenta per lei un luogo di ritrovo con le persone a lei più care, che l’hanno sostenuta durante un periodo di grande turbolenza personale, segnato dallo scandalo legato ai pandori Balocco e dalla separazione da Fedez. Con un rinnovato spirito di ottimismo, Chiara si dedica a una delle sue passioni più forti, lo sci, indossando outfit eleganti come shorts di lana e un cappotto di pelliccia.

Durante la sua giornata sulle piste, ha presentato un look totalmente bianco, ideale per l’innevamento, ma il pezzo che ha catturato l’attenzione è stato senza dubbio il suo casco da sci, un modello total black della Linea Rossa di Prada, realizzato in edizione speciale per Oakley. Questo accessorio, dotato di ventilazione regolabile, unisce comfort e stile, con un prezzo di vendita di 690 euro sul sito ufficiale.

Inoltre, per aggiungere un tocco di vivacità alla sua vacanza in montagna, Chiara ha scelto un cambio di acconciatura, adottando delle treccine laterali e basse che ricordano lo stile della sua seconda figlia, Vittoria. Questo nuovo look, condiviso con entusiasmo sui social media, ha portato Chiara a definirsi “Braid girl”, sottolineando così una nuova fase nella sua vita. Con questa scelta stilistica, Ferragni sembra superare le tensioni dell’anno precedente e affrontare il nuovo anno con gioia e determinazione.

In conclusione, Chiara Ferragni ha iniziato il 2025 con una forte passione per lo sci, un look alla moda e un nuovo hairstyle, simboli di rinascita e positività. La sua presenza a St Moritz non è solo una fuga in montagna, ma rappresenta anche un modo per ritrovare se stessa e festeggiare la vita insieme ai suoi cari, pronta a intraprendere un nuovo capitolo con rinnovata forza e stile.