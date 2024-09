Quanto costa e perché ne parlano tutti

Jannik Sinner è arrivato a Bologna per supportare i compagni della nazionale italiana durante la Coppa Davis, ma la sua presenza non è passata inosservata grazie alla sua automobile di lusso, un’Audi RS6 ABT Legacy Edition. La vettura, targata Montecarlo dove Sinner risiede, rappresenta il primo lusso visibile del tennista, noto per il suo profilo basso e uno stile di vita semplice.

Sinner ha rivelato di aver atteso un anno dopo aver acquistato l’auto prima di poterla guidare, poiché ha voluto apportare numerose modifiche alla vettura. L’Audi RS6 ABT è già un’edizione limitata con sole 200 unità prodotte e Sinner ha investito considerevolmente per personalizzarla secondo i suoi gusti, rendendola unica. La potenza del sistema propulsivo è di ben 760 CV con una coppia di 980 Nm. I costi per le modifiche si sono aggirati intorno a 102.500 euro, oltre a ulteriori 11.500 euro per l’installazione, il che porta il prezzo totale della macchina a circa 250.000 euro.

Il tennista ha spiegato che guidare lo aiuta a rilassarsi e a riflettere, specialmente quando si trova sulle strade di Monaco. Per lui, la guida rappresenta un momento di fuga e relax dopo un anno ricco di successi nel tennis. Questo investimento non è soltanto un capriccio, ma anche un modo per concedersi un momento di piacere in un periodo di intensa pressione e competizione, sottolineando come Sinner, pur continuando a mantenere un atteggiamento umile, si permetta alcune indulgenti ricompense nella sua vita personale.

In conclusione, l’Audi RS6 ABT Legacy Edition di Jannik Sinner è più di un semplice oggetto di lusso; è una rappresentazione del suo successo e la manifestazione di un momento di svago e riflessione che il giovane tennista si è concesso dopo una stagione di grandi traguardi. Con il suo approccio sobrio ma grintoso, Sinner continua a sorprendere il mondo del tennis, rimanendo fedele a se stesso anche mentre inizia a raccogliere i frutti del suo duro lavoro.