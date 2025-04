Quanto conta l’incontro a San Pietro?

Un piccolo mattone per costruire la grande casa della pace. Durante i funerali di Papa Francesco, i potenti del mondo si riuniscono a Roma per rendere omaggio al Pontefice che ha sempre invocato il silenzio delle armi. In questo contesto, Giorgia Meloni, premier italiana, si dice soddisfatta di vedere l’attenzione globale sulla Capitale, con 400mila fedeli e oltre 160 delegazioni presenti.

Il meeting tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, avvenuto all’interno della Basilica di San Pietro, è il momento politico principale della giornata. Questo incontro si svolge mentre continuano i bombardamenti russi su Kiev. Trump critica Putin, evidenziando la gravità della situazione, mentre Zelensky apprezza il sostegno della Meloni. Durante il colloquio, i due leader discutono della pace, con Meloni che esprime le condoglianze italiane per le vittime russe e sottolinea l’urgenza di un cessate il fuoco.

Il faccia a faccia tra Meloni e Zelensky si concentra sul supporto verso gli sforzi per una pace duratura in Ucraina. Meloni afferma che ci si aspetta anche una risposta concreta da parte della Russia. Inoltre, Meloni ha incontri con altri leader, come il primo ministro ungherese Orban e la presidente della Commissione europea von der Leyen, in un contesto di attivismo diplomatico.

Il giorno dei funerali è anche caratterizzato da un abbraccio caloroso tra Meloni e il presidente argentino Milei, sottolineando un legame personale. Infine, Meloni elogia l’efficienza delle amministrazioni italiane nell’organizzazione della giornata, ringraziando Polizia e Forze Armate per il loro impegno.