Quanti voti può influenzare la cantante?

Taylor Swift ha recentemente espresso il suo sostegno per la candidata democratica Kamala Harris in vista delle elezioni presidenziali USA del 2024, utilizzando Instagram per comunicare il suo endorsement. Nella sua dichiarazione, la cantante ha sottolineato l’importanza di avere una leader come Harris, che, a suo avviso, si batte per i diritti e le giuste cause, evidenziando la necessità di una guida che porti stabilità piuttosto che caos. Ha inoltre invitato i suoi follower a informarsi sulle posizioni e le proposte dei candidati, sottolineando la responsabilità di ogni elettore nel documentarsi sui temi fondamentali.

In un attacco diretto a Donald Trump, Swift ha fatto riferimento a una simulazione di se stessa generata dall’intelligenza artificiale che appariva sul sito di Trump, esprimendo preoccupazione per i pericoli della disinformazione. Ha concluso la sua dichiarazione sottolineando che voterà per Kamala Harris e per Tim Walz, un chiaro segnale della sua intenzione di opporsi all’attuale presidente.

L’impatto di Taylor Swift sulle elezioni è oggetto di discussione. Gavin Newsom, governatore della California, ha definito la sua influenza “profondamente potente” in relazione alle presidenziali del 2024. Con oltre 283 milioni di follower su Instagram, la piattaforma dove ha pubblicato il suo endorsement, la cantante ha il potenziale di mobilitare una base elettorale significativa. Secondo una ricerca del 2023 di Morning Consult, oltre il 53% degli adulti statunitensi si identifica come fan della cantante, con il 16% che si considera un fan accanito. Di questa percentuale, il 55% si dichiara “democratico”, mentre gli altri si suddividono tra repubblicani e indipendenti.

La crescente polarizzazione politica negli Stati Uniti ha reso sempre più comune per le celebrità utilizzare la loro piattaforma per esprimere opinioni politiche e influenzare le elezioni. La dichiarazione di Swift non solo riflette il suo impegno attivo nella politica, ma potrebbe anche servire come catalizzatore per i suoi fan, incoraggiandoli a partecipare attivamente al processo elettorale e a riflettere sui temi che più li riguardano. Con la sua vasta influenza, Taylor Swift ha la capacità di attrarre l’attenzione verso questioni importanti e mobilitare il supporto per i candidati che condivide la sua visione.