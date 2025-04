Quanti tradimenti rimangono nascosti

Belén Rodríguez, conduttrice della puntata di “Only Fun” del 17 aprile 2025, ha scherzato riguardo al suo ex marito Stefano De Martino, durante un siparietto con Vincenzo De Lucia nei panni di Francesca Fagnani. Nonostante in passato avesse rifiutato di partecipare a “Belve”, Belén ha affrontato con umorismo il tema dei tradimenti alla base del loro divorzio. De Lucia ha insinuato che il programma di Belén, “Amore Alla Prova”, potesse essere autobiografico, dato che affronta crisi di coppia, e lei ha ironicamente confermato questa idea.

Nel corso della conversazione, Belén ha incluso una frecciata al suo ex, accennando che ci sarebbero stati “tradimenti di cui non è a conoscenza”. De Lucia ha anche mostrato un libro fotografico con le immagini degli ex di Belén, chiedendole di rivelare un pregio e un difetto per ciascuno; tuttavia, Belén ha risposto in modo umoristico, dicendo che era impossibile approfondire.

In aggiunta, Belén ha discusso dell’imitazione di Virginia Raffaele, che da anni la rappresenta in modo caricaturale. Durante la chiacchierata, De Lucia ha sottolineato le molteplici abilità di Raffaele, a cui Belén ha risposto ridendo, dichiarando di non aver mai capito il suo stile di imitazione. L’intervista ha mostrato il lato ironico e autoironico di Belén, capace di affrontare i temi personali con leggerezza. La puntata ha ottenuto ascolti superiori a molte altre reti, evidenziando il fascino della conduttrice argentina.