Quanti soldi guadagna, ecco il nuovo ranking ATP

Il 8 settembre 2024, Jannik Sinner ha trionfato agli US Open, consolidando il primo posto nel ranking ATP e incassando un premio di 3,6 milioni di dollari dopo la vittoria in finale contro l’americano Taylor Fritz. Questo successo segna il secondo titolo del giovane tennista azzurro in uno Slam, seguendo la vittoria agli Australian Open all’inizio dell’anno. Sinner ha già mantenuto il primo posto nella classifica ATP per 14 settimane e il suo punteggio attuale è di 11.180 punti, con oltre 4.000 punti di vantaggio su Alex Zverev, il secondo nel ranking, e posizioni dietro a Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Dopo la finale, Fritz, pur perdendo, è passato dal 12° al 7° posto in classifica.

Il premio vinto da Sinner è cresciuto del 20% rispetto all’anno precedente, e la vincita di 3,6 milioni di dollari è un notevole riconoscimento per la sua performance. Inoltre, Sinner ha già guadagnato 2,1 milioni di dollari dagli Australian Open e un totale di 27,6 milioni di premi nella sua carriera. Nel 2024 si stima che abbia incassato oltre 10,5 milioni di dollari, frutto di successi in tornei come Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati.

Oltre ai premi in denaro, la carriera di Sinner è supportata da un consolidato giro d’affari legato al suo nome. Il tennista, attualmente sotto contratto con Nike, è un volto noto per diversi marchi di alta gamma, spaziando dalla moda al cibo, dall’automotive al lusso, fino alle telecomunicazioni. Il suo nome è associato a marchi prestigiosi come Gucci, Fastweb, Rolex e Lavazza, consentendogli di generare milioni di euro all’anno. Con opportunità di crescita significative, la sua attività commerciale ha il potenziale di raggiungere guadagni a doppia cifra.

In sintesi, Sinner non solo ha dimostrato il suo talento sul campo, ma ha anche costruito una forte immagine commerciale che lo rende uno degli sportivi più influenti e ben pagati del momento, sia per le sue vittorie che per le sponsorizzazioni lucrative.