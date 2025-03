Quanti Panetti Nascosti Sotto il Sella dello Scooter?

Un’operazione della Polizia di Stato a Livorno ha portato all’arresto di un uomo di 38 anni per detenzione di hashish. L’arresto è avvenuto il 18 marzo, quando il sospettato è stato trovato con 20 panetti di droga nascosti nel sottosella del suo scooter. L’intervento è cominciato nel pomeriggio in Via del Mare, dove la Polizia ha fermato uno scooter con due persone a bordo. Durante il controllo, gli agenti hanno notato il comportamento nervoso del conducente e un forte odore di hashish, che ha spinto gli agenti a perquisire il veicolo.

All’interno del sottosella, sono state trovate quattro confezioni in cellophane, ognuna contenente cinque panetti di sostanza marrone. Le analisi effettuate dalla Polizia Scientifica hanno confermato che si trattava di hashish, per un peso totale di oltre 2 kg. I due individui sono stati portati negli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Dopo le verifiche, il passeggero è stato scagionato, in quanto non era a conoscenza della presenza della droga. Il proprietario dello scooter è stato quindi arrestato e posto in attesa di giudizio per direttissima.

Si precisa che il procedimento penale è ancora in corso e che le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate in eventuali fasi giudiziarie. Solo una sentenza definitiva potrà stabilire la colpevolezza dell’indagato. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato di Livorno.