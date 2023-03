Quanti mesi ha il cucciolo? Ecco cosa fare con il cane in base alla sua età

Ci sono determinati momenti nella vita di Fido in cui facciamo con lui alcune cose piuttosto che altre. Ecco cosa fare con il cane se ha questa età.

Quando adottiamo un amico a quattro zampe, facciamo di tutto affinché quest’ultimo possa crescere sano fisicamente ma anche mentalmente. Facciamo di tutto affinché Fido possa imparare come comportarsi in determinate situazioni.

Tuttavia, pochi sanno che ci sono determinati momenti nella vita del nostro amico peloso in cui dobbiamo fare alcune cose con lui piuttosto che altre. Vediamo nel seguente articolo cosa fare con il cane se ha questa età.

Cosa fare con un cane che ha questa età?

La vita dei nostri amici a quattro zampe è divisa in vari momenti: momento del gioco, momento della socializzazione, momento dell’addestramento.

A seconda dell’età della nostra palla di pelo, corrisponde un momento importante della sua vita. Uno dei momenti importanti della vita di Fido è il momento dell’addestramento.

Quest’ultimo non solo serve per educare la nostra palla di pelo ma anche per una buona convivenza tra noi e Fido e per rafforzare il nostro rapporto.

Ma qual è l’età giusta per addestrare un cane? Su questo argomento non vi è una risposta precisa, in quanto alcuni esperti dichiarano che sia meglio addestrare un cane dopo che abbia compiuto un anno, in quanto prima il cucciolo tende solo a giocare.

Mentre altri esperti dichiarano che dopo l’anno di nascita il cucciolo è già formato e risulterà difficile educarlo. Tale divisione di opinioni è dovuta al fatto che non tutti i cani sono uguali, ognuno ha una sua personalità e un suo carattere.

Tuttavia possiamo educare la nostra palla di pelo subito dopo le sue prime fasi di sviluppo, ossia dal secondo mese in poi. Mese in cui è possibile adottare un cucciolo.

Ricordiamo infatti che i primi due mesi di vita il cane deve trascorrerli con la mamma e i suoi fratelli, in modo tale da imparare come giocare, come guardarsi intorno ecc… Tuttavia, ad ogni età è associata una tipologia di addestramento.

Cucciolo di 2 mesi

Quando Fido ha 2 mesi si trova nella fase della socializzazione. In questo periodo è possibile addestrare il cane a fare le seguenti cose:

Cucciolo di 11-12 settimane

Quando il cane ha 11-12 settimane di vita, presenta una maggior capacità di attenzione e di memorizzazione dei comandi. Per questo motivo potremmo insegnare al nostro amico a quattro zampe a fare le seguenti cose:

Dai 6 agli 8 mesi

Quando il nostro amico peloso ha un età compresa tra i 6 e gli 8 mesi, diventa un po’ più maturo, quindi è possibile effettuare un addestramento più solido.

Infatti un cane di questa età è più predisposto ad imparare e a farlo in un tempo più lungo, i cuccioli possono stressarsi facilmente.

E’ possibile addestrare un cane anziano?

Una delle domande più frequenti poste da coloro che adottano un cane anziano dal canile o che non hanno pensato di educare il proprio amico peloso da cucciolo è: “Ma è possibile addestrare un cane anziano?”. Educare un cane di terza età non è impossibile, d’altronde Fido è più attento sicuramente.

Tuttavia bisogna avere molta più pazienza, in quanto significa modificare le sue abitudini, ed inoltre non presenta la stessa prontezza mentale di un cucciolo, quindi potrebbe metterci un bel po’ prima di darvi la zampa o di fare qualsiasi cosa voi vogliate.