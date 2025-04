Quanti insetti vivono sulla Terra? La cifra sbalorditiva lascia senza parole

Gli insetti dominano il pianeta sia in termini numerici che di varietà, con circa un milione di specie descritte ufficialmente, ma si stima che possano essercene oltre 5 milioni. Questi organismi, essenziali per il funzionamento degli ecosistemi, spesso sono percepiti come semplici fastidi, specialmente quando entrano nelle abitazioni umane. Gli insetti, come le coccinelle, gli scarabei stercorari e le farfalle, si trovano in ogni habitat e possiedono un’incredibile capacità di adattamento. Alcuni scienziati affermano che ogni ettaro di foresta possa ospitare migliaia di specie ancora sconosciute, suggerendo che le specie di insetti sono innumerevoli. Ogni nuova scoperta, tramite spedizioni nei tropici o trappole luminose in luoghi remoti, porta alla luce centinaia di specie mai osservate prima, che rivestono ruoli ecologici cruciali come impollinatori, predatori e decompositori. Tuttavia, gli specialisti per catalogare questi insetti scarseggiano e il rischio di estinzione è concreto a causa della distruzione degli habitat e degli equilibri ecologici alterati, prima che le specie possano essere scoperte e comprese. Il numero delle specie attualmente non è quantificabile, ma si spera che in futuro sia possibile avere una stima più precisa delle varietà esistenti. La scoperta di nuovi insetti rappresenta un tassello importante in un vasto puzzle biologico, evidenziando l’importanza di preservare la biodiversità per assicurare la salute degli ecosistemi.