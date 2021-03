Lo sapevate che Samantha De Grenet è stata in casa gli stessi giorni di Francesco Oppini?

Lo sapevate che Samantha De Grenet è stata all’interno della casa del Grande Fratello Vip più giorni della contessa Patrizia De Blanck e che Franceska Pepe e Cristiano Malgioglio sono rimasti in gioco per circa lo stesso periodo?

Con cinque mesi e mezzo di programma alle spalle ricordarsi di tutti i Vipponi che hanno animato quella casa è praticamente impossibile, ma fra chi è entrato a settembre, chi a novembre, chi a dicembre e chi a gennaio, ecco quanti giorni sono rimasti in casa ogni singolo concorrente.

Da notare come Rosalinda Cannavò eliminata in semifinale sia riuscita a rimanere in casa comunque più giorni di Stefania Orlando, medaglia di bronzo, dato che la prima è entrata durante la primissima puntata del lunedì, mentre la seconda durante il secondo kickoff del venerdì.

Vi ricordo che nel corso dei mesi sono entrati in casa 34 concorrenti, di cui 3 ritirati, 5 squalificati, 25 eliminati col televoto, 1 vincitore.

La migliore fra tutti, a mio avviso, Flavia Vento: è rimasta in quella casa meno di 24 ore.

Ecco quanti giorni sono stati nella casa del Grande Fratello Vip i vari Vipponi

Flavia Vento: 1 giorno

Stefano Bettarini: 3 giorni

Fausto Leali: 7 giorni

Filippo Nardi: 7 giorni

Alda D’Eusanio: 8 giorni

Fulvio Abbate: 10 giorni

Paolo Brosio: 10 giorni

Denis Dosio: 14 giorni

Franceska Pepe: 17 giorni

Sonia Lorenzini: 17 giorni

Cristiano Malgioglio: 18 giorni

Myriam Catania: 24 giorni

Mario Ermito: 24 giorni

Cecilia Capriotti: 31 giorni

Matilde Brandi: 35 giorni

Guenda Goria: 42 giorni

Carlotta Dell’Isola: 45 giorni

Giacomo Urtsi: 49 giorni

Massimiliano Morra: 63 giorni

Andrea Zenga: 66 giorni

Patrizia De Blanck: 70 giorni

Enock Barwuah: 77 giorni

Francesco Oppini: 77 giorni

Samantha De Grenet: 77 giorni

Elisabetta Gregoraci: 80 giorni

Giulia Salemi: 105 giorni

Maria Teresa Ruta: 147 giorni

Stefania Orlando: 164 giorni

Rosalinda Cannavò: 166 giorni

Andrea Zelletta: 169 giorni

Dayane Mello: 169 giorni

Pierpaolo Pretelli: 169 giorni

Tommaso Zorzi: 169 giorni