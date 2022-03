Quanti giorni sono stati nella casa del Grande Fratello Vip i vari Vipponi? Con 183 giorni di messa in onda e 49 prime serate la sesta edizione del Grande Fratello Vip entra nella storia della televisione italiana come l’edizione più lunga di sempre di un reality. A pari merito con il GF11 di Alessia Marcuzzi che è sì durato 183 giorni, ma con sole 27 prime serate.

Edizione più lunga, concorrenti maggiori: nel corso dei 6 mesi sono entrate ben 38 persone fra cui 3 sorelle e 2 migliori amici d’infanzia. Anche l’età dei singoli è stata molto variegata: le più giovani sono state Clarissa e Sophie (19 anni nel momento del loro ingresso), mentre i più adulti Katia e Kabir (75 anni). Fra loro anche quattro ritiri (Aldo e Francesca perché non hanno accettato l’allungamento; Manuel e Gianmaria per problemi di lavoro) ed una squalifica (Alex, che ha infranto il distanziamento imposto dal Covid).

Insomma, la domanda è solo una: quanti giorni sono rimasti nel loft i vari concorrenti?

Ecco quanti giorni sono stati nella casa del Grande Fratello Vip i vari Vipponi

Da notare che Manila Nazzaro, nonostante sia uscita in semifinale, è rimasta in casa più giorni di Davide Silvestri e Giucas Casella – entrambi arrivati in finale – perché entrata durante la prima puntata, a discapito degli altri due entrati durante la seconda.

Tommaso Eletti: 12 giorni

Andrea Casalino: 14 giorni

Patrizia Pellegrino: 14 giorni

Eva Grimaldi: 17 giorni

Gianluca Costantino: 17 giorni

Samy Youssef: 21 giorni

Maria Monsè: 21 giorni

Biagio D’Anelli: 28 giorni

Amedeo Goria: 33 giorni

Antonio Medugno: 34 giorni

Raffaella Fico: 40 giorni

Federica Calemme: 42 giorni

Ainett Stephens: 47 giorni

Jo Squillo: 49 giorni

Kabir Bedi: 49 giorni

Giacomo Urtis: 53 giorni

Valeria Marini: 53 giorni

Nicola Pisu: 56 giorni

Delia Duran: 59 giorni

Nathaly Caldonazzo: 70 giorni

Alessandro Basciano: 73 giorni

Clarissa Selassié: 78 giorni

Barù: 84 giorni

Alex Belli: 92 giorni

Francesca Cipriani: 92 giorni

Aldo Montano: 96 giorni

Carmen Russo: 124 giorni

Manuel Bortuzzo: 134 giorni

Gianmaria Antinolfi: 141 giorni

Katia Ricciarelli: 165 giorni

Miriana Trevisan: 171 giorni

Sophie Codegoni: 174 giorni

Soleil Sorge: 176 giorni

Davide Silvestri: 178 giorni

Giucas Casella: 178 giorni

Manila Nazzaro: 179 giorni

Lulù Selassié: 183 giorni

Jessica Selassié: 183 giorni