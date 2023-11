E’ sempre lo stesso numero o può variare? E cosa incide sulle gravidanze del micio? Ecco quanti cuccioli fa una gatta in un parto e nella vita.

La gravidanza della gatta è sempre un momento molto emozionante ed è importante che il padrone sia di supporto in un’occasione tanto delicata. Tuttavia conoscere il numero dei futuri gattini non è una mera curiosità: sapere in anticipo quanti cuccioli fa una gatta in un parto e anche quanti potrebbe farne nel corso della sua vita, serve per fare alcune valutazioni di carattere pratico, di organizzazione in casa e anche economica. Ecco perché è importante saperlo!

La gravidanza della gatta: qualche info interessante

Non noteremo da subito il pancione di mamma gatta, poiché sarà evidente solo verso la fine della gestazione. Ma ci sono alcuni segnali che potremmo notare in lei quando è in gravidanza: ama ricevere e fare coccole, sembra irrequieta e nervosa e può anche soffrire di inappetenza: insomma non è la solita gatta che conosciamo.

La gravidanza dura dai 63 ai 65 giorni, mentre la gestazione è più lunga (va dai 58 ai 70 giorni); il travaglio inizia solitamente 12 ore prima e la gatta preferirà accomodarsi nel suo giaciglio per stare più comoda durante le contrazioni. I vari cuccioli nascono solitamente con un intervallo di circa 20 minuti l’uno dall’altro. Ma quanti gattini avremo in casa?

Quanti cuccioli fa una gatta in un parto: i fattori da considerare

Prima di poter definire un numero approssimativo di cuccioli che nasceranno al primo parto di una gatta, è bene scoprire quali sono i fattori che incidono sulla quantità di nascituri, la stazza della partoriente in primis. Infatti se si tratta di un gatto di taglia piccola il numero dei cuccioli non supera normalmente i 4, mentre nelle gatte più grandi può arrivare fino a 5.

Altro fattore molto importante (come è spesso anche nella donna) è l’età: la fertilità va di pari passo con la giovinezza, dunque è più facile che una gatta piccola riesca a partorirne di più. Se consideriamo che una gatta può avere in media 2-3 gravidanze all’anno, va da sé che il numero dei gattini nati per è compreso tra gli 8 e i 15 cuccioli (a seconda dei fattori sopra citati. Infine è fondamentale per il buon esito della gravidanza che la gatta sia in buona salute.

Quanti cuccioli fa una gatta: cosa cambia in base alla razza

E’ vero che alcune gatte possono anche arrivare a partorire ben 10 gattini alla volta? Sì, e si tratta quasi sempre di felini di grandi dimensioni, come ad esempio il Maine Coon, il gigante dal pelo lungo e folto. Certo non è una regola fissa, poiché lo stesso gatto potrebbe partorirne di meno ma solitamente il numero di cuccioli è piuttosto alto.

Tra le razze feline più minute, ritroviamo uno degli esemplari più piccoli per dimensioni, il Munchkin, che partorisce solitamente non più di due gattini al primo parto e al massimo può arrivare a 3 nei parti successivi.

Ma in generale quanti gattini, nelle condizioni ottimali di età e salute, sarebbe in grado di partorire una gatta? Considerando che potrebbero esserci 2-3 cucciolate in 12 mesi, come già detto, e ‘sfruttando’ in pieno la sua fertilità, il felino potrebbe partorire dai 96 ai 210 gattini all’anno, con una media di 12-14 annuali.