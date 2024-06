Quanti castelli realizzò Federico II di Svevia nel Sud Italia?

L’imperatore Federico II di Svevia è stato tra i più importanti regnanti del medioevo e fu anche uno dei pochi sovrani europei che credeva che le crociate potessero concludersi con un trattato di pace. Il suo nome è però anche legato alla realizzazione di numerosi castelli nell’Italia meridionale.

Durante la sua vita, egli infatti spinse i suoi ingegneri nel realizzare una quarantina di castelli e di forti nei punti strategici dei suoi territori, che appartenevano sia al Regno di Sicilia che al Sacro romano Impero.

Fra i castelli più importanti che lui s’impegnò finanziariamente nel realizzare ci sono per esempio Castel del Monte vicino Andria in Puglia o il Castello Ursino di Catania, che in seguito fu anche una delle poche strutture che sopravvissero alla grande eruzione dell’Etna del 1669.

Altrettanti importanti furono il castello di Lombardia ad Enna, simbolo della città nissena, il castello normanno svevo di Bari, la fortezza sveva di Brindisi o la rocca Janula che sovrasta la città di Cassino.

A differenza di molti altri castelli medievali che erano presenti in Italia e che derivavano dall’Alto medioevo, quasi tutti i castelli federiciani avevano delle strutture particolari o dei sistema di difesa innovativi, che rendeva la loro costruzione economicamente vantaggiosa e inespugnabili dal punto di vista militare.

Esempio di quest’ammodernamento militare è proprio il famoso Castel del Monte, unico nel suo genere. L’edificio dispone infatti di una pianta ottagonale e le sue torri hanno a loro volta una base formata da un ottagono. Le mura di questo castello sono inoltre molto più spesse rispetto le mura presenti in altri castelli, ma la forma ottagonale dell’intero edificio ha reso la loro realizzazione economicamente meno dispendiosa.