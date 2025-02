Quanti anni ha Lucio Corsi, artista emergente di Sanremo 2025

Lucio Corsi, cantautore toscano, parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Volevo essere un duro” e ha annunciato un Club Tour 2025 nelle principali città italiane. Originario della Val di Campo di Vetulonia, Corsi ha 31 anni e ha iniziato la sua carriera musicale come chitarrista in band locali. Nel 2012, si trasferisce a Milano per intraprendere un percorso da solista, pubblicando nel 2015 due EP, “Vetulonia Dakar” e “Altalena Boy”. Nel 2017, lancia il suo primo album “Bestiario Musicale”, che esplora tematiche legate alla fauna della Maremma. Lo stesso anno, si esibisce aprendo concerti per artisti noti come i Baustelle.

Nel 2020, pubblica il secondo album “Cosa faremo da grandi?”, seguito nel 2023 dal terzo album “La Gente Che Sogna”, che riceve una buona accoglienza critica e pubblica. Corsi si esibisce successivamente al Premio Tenco e apre per i “The Who” al Firenze Rocks. Il 12 novembre 2024, rilascia il singolo “Tu sei il mattino”, collegato alla serie “Vita da Carlo”.

Il brano “Volevo essere un duro” affronta il tema delle pressioni sociali e della trasformazione personale, enfatizzando l’importanza dell’accettazione dei propri sogni non realizzati. Il Club Tour 2025, in programma dal 13 aprile all’Alcatraz di Milano, offrirà ai fan l’opportunità di vivere l’esperienza di Corsi dal vivo. La tournée si svolgerà in vari teatri e club, confermando il crescente rilievo di Corsi nella musica italiana.