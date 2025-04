Quanti Anni di Detenzione Devono Scontare?

Due arresti sono stati effettuati a Crotone per reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione il 24 aprile. Le forze dell’ordine hanno eseguito ordini di carcerazione per due uomini, entrambi già condannati in via definitiva.

Il primo individuo, nato nel 1969, è stato condannato a 2 anni e 7 mesi di reclusione a causa del cumulo di ulteriori sentenze per reati di spaccio ed evasione. Prima di questo provvedimento, era già sottoposto a detenzione domiciliare, ma è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Crotone.

Il secondo arresto ha riguardato un uomo, la cui data di nascita è stata parzialmente omessa, condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per reati di spaccio. Anche lui è stato trasferito presso la stessa struttura carceraria dopo essere stato rintracciato nel centro di Crotone.

Per contrastare i reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato, sotto la guida del Questore Renato Panvino, ha intensificato i controlli sul territorio. Sono stati impiegati cani antidroga e unità specializzate per garantire maggiore sicurezza. Questa strategia contribuisce a un’azione più efficace nel contrasto alla criminalità locale, mirata a mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica.