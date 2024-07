Quanti anni di carcere rischia Morgan se venisse condannato

Quanti anni di carcere rischia Morgan se il giudice lo reputasse realmente colpevole dei crimini per cui è stato denunciato? Una domanda che ci siamo posti tutti e che ha fatto pure Grazia Sambruna all’avvocatessa di Angelica Schiatti, tal Marta Nirta.

“Voglio precisare una cosa” – ha esordito l’avvocatessa fra le pagine di MowMag – “ci siamo costituiti parte civile e questo implica alcune cose tra cui formulare una richiesta in denaro per i danni subiti. Abbiamo chiesto 150mila euro sapendo bene che questa cifra non sarebbe mai stata accettata da Castoldi – che, infatti, ci ha controproposto 15mila euro (ride, ndr). 15mila euro non le basterebbero nemmeno per il percorso di terapia che la mia assistita ha fatto fin qui e che sta proseguendo. Comunque, tenevo a chiarire che sia stato un atto dovuto. Noi vogliamo arrivare a una sentenza, i soldi non ci interessano”.

“Cosa rischia Morgan? Questo chiaramente dipende dai magistrati. Quello che le posso dire è che la condanna per stalking comporta un anno e sei e mese di carcere. Lui ha già dei precedenti, quindi non dovrebbe riuscire a scamparla, in caso appunto di condanna. Poi c’è l’aggiunta di un terzo della pena perché si tratta di reati commessi contro una persona con cui l’imputato ha avuto una relazione affettiva, vale come aggravante”.

Un terzo di 18 mesi sono 6 mesi, quindi con l’aggravante salirebbero a 24 i mesi di carcere, ovvero 2 anni. Nonostante le accuse gravi e la denuncia fatta nel 2020, il processo è stato rinviato a settembre. “Sì, si riparte a settembre. Penso, come è evidente, che con questa scelta si sia voluto concedere ancora un po’ di tempo in più a Castoldi, per prepararsi meglio. Che sia successo perché Morgan è un personaggio famoso? Mi rifiuto di pensarlo. Io credo nella giustizia, non potrei accettare una cosa del genere“.