Quante volte avete pensato: “Se avessi saputo prima quante e quali facoltà esist…

Quante volte avete pensato: “Se avessi saputo prima quante e quali facoltà esistono forse avrei fatto una scelta differente?”

Dopo aver letto “La facoltà di scegliere” di Giulio Deangeli alla domanda “Cosa vuoi fare nella vita?” non ci saranno più risposte vaghe, indecifrabili, spaesamento e caos, perché l’intento è proprio questo: contribuire a colmare questo gap informativo.

Dalle discipline umanistiche (Lettere, Paleografia, Cinematografia…) a quelle ingegneristiche (biomedica, meccanica, dei materiali…), passando per le Scienze politiche (Diplomazia) ed economiche (Imprenditorialità), fisiche e naturali (Biologia molecolare), matematiche (Statistica) e professioni sanitarie (Psicologia).

Un manuale per combattere l’indecisione e le notti insonni.

“La facoltà di scegliere” di Giulio Deangeli, neuroscienziato, in collaborazione con i membri del suo team A Choice for Life, un gruppo di giovani brillanti e appassionati che si dedicano all’orientamento universitario, è in libreria.