Quante volte al giorno devo dare da mangiare al cane? Due pasti al giorno o di più? Qual è la frequenza ideale per ogni età e taglia del cane?

Quante volte al giorno devo dare da mangiare al cane? Questa è domanda frequente tra i proprietari di cani, la cui risposta dipende da diversi fattori.

E proprio perché, anche per il mio barboncino ho avuto questi dubbi, ho svolto ricerche e chiesto agli esperti.

Per tale motivo, in questo articolo voglio condividere con voi ciò che ho scoperto. Vediamo quindi, come adattare la frequenza dei pasti alle diverse fasi della vita del cane, a partire dai cuccioli pieni di energia, fino ai cani anziani con esigenze specifiche.

Quante volte devo dare da mangiare al cane?

Oltre a scegliere un cibo di alta qualità, è importante capire con che frequenza somministrare i pasti al cane.

La realtà, è che la frequenza ideale dei pasti varia in base a diversi fattori, tra cui l’età, la taglia, il livello di attività e le condizioni di salute del cane.

Quando ho accolto in casa, Leo, un adorabile barboncino, con un’energia inesauribile e una fame insaziabile, volevo assicurarmi di dargli il miglior nutrimento possibile, ma non sapevo quale fosse la giusta frequenza per i suoi pasti.

Per prima cosa, mi sono rivolta al veterinario di fiducia che mi ha spiegato che i cani adulti, in generale, dovrebbero essere alimentati 2 volte al giorno: mattino e sera, ma la frequenza può variare in base ai fattori precedentemente specificati.

Determinata ad ottenere ulteriori informazioni, ho fatto delle ricerche online e ho scoperto che i cuccioli dovrebbero mangiare dalle 3 alle 4 volte al giorno per sostenere la loro rapida crescita e il loro metabolismo attivo.

Durante le mie ricerche, ho trovato anche studi scientifici che spiegavano come 2 pasti giornalieri per i cani adulti possano prevenire problemi digestivi e mantenere un livello energetico stabile, oltre a migliorare il comportamento riducendo ansia e stress nel cane.

Dopo aver raccolto tutte queste informazioni, ho dedotto che 2 pasti fossero l’ideale per Leo, la cui età corrispondeva a 18 mesi.

Quante volte deve mangiare un cucciolo e un cane adulto

La frequenza giusta dei pasti per un cucciolo, è fondamentale per farlo crescere sano e forte, ma non è l’unico aspetto da considerare.

Anche la taglia del cane, fa la differenza per poter capire quanto spesso e quanto cibo somministrargli.

In generale, i cuccioli di taglia piccola hanno un metabolismo più veloce e bruciano più calorie rispetto ai cani taglia grande.

Per questo motivo, hanno bisogno di mangiare più spesso, in porzioni più piccole durante tutta la giornata.

In sintesi, di seguito una tabella riassuntiva:

cuccioli di tutte le taglie dai 2 ai 3 mesi di età, dai 4 ai 6 pasti al giorno;

cuccioli taglia piccola e media dai 4 ai 6 mesi , la frequenza dei pasti può essere ridotta a 3/4 volte al giorno;

, la frequenza dei pasti può essere ridotta a cuccioli di taglia grande dai 4 ai 6 mesi, possono passare a 2/3 pasti al giorno.

Oltre alla taglia del cane, anche nel caso dei cuccioli, è importante considerare fattori, come livello di attività del cucciolo, il suo stato di salute e il tipo di cibo che mangia.

Poi, una volta diventati adulti, generalmente occorrono 2 pasti al giorno, da concordare con il proprio veterinario per andare incontro alle esigenze dell’animale.