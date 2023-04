quante possono essere e quali sono

Sapevi che i nostri amici pelosi si differenziano tra di loro anche dal tipo di orecchio che hanno? Ecco quante e quali sono le forme delle orecchie del cane.

Come ben sappiamo i cani non sono tutti uguali. Infatti i nostri amici a quattro zampe differiscono tra di loro non solo dal carattere, ma anche da alcune caratteristiche fisiche specifiche.

Sebbene alcuni esemplari siano grandi di statura e altri piccoli, alcuni presentino il muso schiacciato, pochi sanno che un’altra caratteristica fisica differente di razza in razza è la forma delle orecchie. Nel seguente articolo vedremo insieme quante e quali sono le forme delle orecchie del cane.

Forme delle orecchie del cane: ecco quali sono

L’addomesticamento nei cani non solo ha alterato le loro strutture mentali ma ha cambiato anche l’aspetto fisico dei nostri amici a quattro zampe.

Infatti è proprio a causa dell’addomesticamento che i nostri amici pelosi possono presentare diverse forme di orecchie. Prima di elencare i vari tipi di orecchie che possono avere i cani, è importante ricordare che sebbene siano diverse, le orecchie di Fido hanno tutte la stessa struttura anatomica.

Infatti ogni orecchio è formato dall’orecchio esterno o padiglione, dall’orecchio medio, che inizia dal timpano, e dall’orecchio interno.

Detto ciò, quali sono le forme dell’orecchio che differiscono da razza a razza?

Le forme principali delle orecchie del cane sono le seguenti:

Tuttavia oltre alle forme principali, ci sono anche altri tipi di orecchie che possono presentare i cani. Vediamole qui di seguito.

Orecchio a bottone

Le orecchie a bottone possiamo facilmente notare nel Carlino o nel Jack Russell Terrier. Questo tipo di orecchio viene chiamato a bottone, in quanto è un orecchio semi eretto con una punta che si ripiega oscurando quasi la vista del condotto uditivo.

Orecchio a pipistrello

Se il cane ha un orecchio eretto largo alla base e la punta arrotondata, significa che ha un orecchio a pipistrello. Questo tipo di orecchie possiamo osservarle nel Corgi o nel Chihuahua.

Orecchio a nocciola

L’orecchio a nocciola possiamo notarlo nel Bedlington terrier, il quale ha un orecchio che presenta una forma simile al frutto della nocciola.

Orecchio a forma di v

L’orecchio a forma di v è un orecchio lungo che pende e termina formando una v. Possiamo osservare tale forma di orecchio nel Vizsla.

Orecchio pendente

L’orecchio pendente possiamo osservando nel Basset Hound, ed è un orecchio che pende dal punto in cui è attaccato alla testa.

Orecchio a rosa

Se l’orecchio di Fido si piega all’indietro nel punto intermedio, viene chiamato orecchio a rosa. Tale forma di orecchio possiamo osservarla nel Bulldog e nel Whippet.