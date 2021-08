Per decisione del governo, in Cina non sono raggiungibili Facebook, Instagram, Twitter e altre piattaforme molto popolari. Eppure nel 2020 926,8 milioni di persone si sono collegate a un social network almeno una volta la mese. E cresceranno fino a superare 1,1 miliardi nel 2025 (su una popolazione stimata di 1,45 miliardi di persone). Nella classifica elaborata da Statista, l’altra sorpresa è il secondo posto: l’India, dove però Facebook, Instagram, Twitter e gli altri social network popolari in Occidente sono utilizzabili più o meno regolarmente. Anche per questo, la crescita degli utenti dei social nel subcontinente indiano sarà più veloce di quelli nella Repubblica Popolare: non tanto nei numeri (140 milioni di utenti in più contro i 240 della Cina), quanto in percentuale. Oggi, infatti, l’India conta quasi 350 milioni di persone attive su almeno un social network almeno una volta al mese.

E se nei Paesi orientali la crescita continua veloce, in europa e Usa, dove la penetrazione dei social network è già enorme, il rallentamento sarà evidente. Nel 2025, ad esempio, aumenterà di soli 2,2 milioni nel Regno Unito, in linea con Franci (1,6 milioni di utenti in più) e Italia (2 milioni). A crescere meno di tutti, tra i Paesi presi in esame, sarà la Germania, che dovrebbe passare da 44,48 milioni di utenti a 45,41: meno di un milione in più, quasi lo stesso dato della Corea del Sud (appena sopra il milione). Sempre che nel frattempo non nasca un nuovo Facebook: da solo, il social network di Zuckerberg, ha oggi quasi 2,9 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo.