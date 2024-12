Quante partite salta e quando torna

Il Milan è tornato alla vittoria contro il Verona grazie a un gol di Reijnders, ma ha dovuto fare i conti con l’infortunio del suo attaccante portoghese, Rafael Leao, uscito dal campo nel primo tempo. L’allenatore rossonero, Paulo Fonseca, aveva inizialmente dichiarato che l’infortunio di Leao non sembrava grave e che il giocatore si era fermato per precauzione. Tuttavia, gli esami strumentali successivi hanno evidenziato un problema più serio.

Leao ha infatti subito un’elongazione del flessore sinistro, un’infortunio che lo costringerà a non partecipare al prossimo incontro di campionato, che si svolgerà domenica 29 dicembre contro la Roma. È previsto che il giocatore si sottoponga a ulteriori esami nella settimana seguente per valutare l’entità del danno e possibilmente stabilire un piano per il recupero.

Il Milan, che aveva bisogno di una vittoria dopo risultati poco convincenti nelle partite precedenti, ha trovato nel gol di Reijnders la chiave per il successo. Tuttavia, il problema di Leao è una preoccupazione significativa per il club, visto che il portoghese è uno dei giocatori più talentuosi e decisivi della squadra. La sua assenza potrebbe pesare nel match contro la Roma, una partita fondamentale in ottica classifica.

I tifosi rossoneri sperano che Leao possa recuperare in tempo per la semifinale di Supercoppa italiana, che si giocherà il 3 gennaio contro la Juventus. Questa sfida sarà cruciale non solo per il titolo ma anche per il morale della squadra, che cerca di riprendersi da un avvio di stagione altalenante.

Il recupero di Leao sarà monitorato attentamente dallo staff medico del Milan, che valuterà la sua condizione settimana dopo settimana. La tifoseria e il club si augurano che il giovane attaccante possa tornare in forma al più presto, contribuendo così al rilancio della squadra in campionato e nelle competizioni nazionali. Leao è un elemento chiave per le ambizioni del Milan e la sua mancanza in campo sarà sicuramente sentita, rendendo ancora più importante il suo rapido recupero.