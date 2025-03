Quante pagine ci sono su Wikipedia? I numeri dell’enciclopedia online più vasta al mondo

Wikipedia, fondata nel 2001, è la più grande enciclopedia online al mondo, con 64.314.083 articoli disponibili in oltre 7.100 lingue e dialetti al 24 gennaio 2025. La maggior parte degli articoli sono in inglese, che conta 6.943.918 articoli e 4,7 miliardi di parole, equivalenti all’11% del totale. Stampare questa sezione richiederebbe 3.594 volumi delle dimensioni dell’Encyclopedia Britannica, sufficienti a riempire 18 scaffali.

Questa enciclopedia online è caratterizzata da un contenuto libero, collaborativo, multilingue e gratuito, e viene costantemente aggiornata. Si stima che ogni mese vengano aggiunti circa 14.000 articoli che spaziano dalla storia all’attualità, comprendendo anche sport e biografie. Le aree tematiche principali includono biografie di persone vive e defunte, storia, geografia e società, mentre settori come business, scienze e sport hanno una presenza minore.

Per quanto riguarda le lingue più utilizzate, l’inglese è al primo posto, seguito dal cebuano, una lingua parlata in alcune zones delle Filippine, grazie a traduzioni effettuate da un bot chiamato Lsjbot. Al terzo posto si trova il tedesco, seguito dal francese e dallo svedese. L’italiano occupa il nono posto, rappresentando il 3% degli articoli totali. Questo vasto patrimonio di conoscenza e informazione fa di Wikipedia una risorsa unica e formidabile per utenti di tutto il mondo.