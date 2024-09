Quante ore di sonno servono al tuo cane? I veterinari rivelano la verità

È fondamentale per la salute dei cani che questi abbiano un adeguato sonno, come dimostra uno studio condotto in Inghilterra. Può sembrare un aspetto trascurabile, ma il riposo influenzato da diversi fattori è cruciale per il benessere degli amici a quattro zampe. Infatti, non tutti i cani ricevono le ore di sonno necessarie.

I cani tendono a dormire più a lungo rispetto ai loro padroni, principalmente per la maggiore disponibilità di tempo. Tuttavia, la quantità di sonno necessaria varia in base a diversi fattori: età, razza (le razze più grandi hanno bisogno di più riposo), livello di attività fisica, cambiamenti nella routine e nell’ambiente, problemi di salute, noia, temperatura e alimentazione. Inoltre, i cani possono soffrire di disturbi del sonno come la narcolessia, l’insonnia o l’apnea notturna, che influenzano negativamente la qualità del loro riposo.

La quantità di sonno necessaria per un cane è essenziale anche per la sua salute generale. Il sonno permette non solo di recuperare energia, ma anche di alleviare lo stress. Un sonno inadeguato potrebbe compromettere il sistema immunitario dell’animale, rendendolo vulnerabile a malattie. In media, un cane adulto ha bisogno di 12-14 ore di sonno al giorno, mentre i cuccioli e i cani anziani hanno bisogno di circa 20 ore al giorno.

Un’indagine condotta dall’Associazione veterinaria PDSA ha rivelato che oltre la metà dei cani in Inghilterra non dorme abbastanza, compromettendo la loro salute. La veterinaria Lynne James ha osservato che molti cani riposano meno di 12 ore giornaliere, causando stress e aggressività. I cani che vivono con 2 o 3 persone tendono a dormire meno di 10 ore, mentre i cani che vivono in ambienti più tranquilli possono raggiungere le 13 ore di sonno. Situazioni rumorose, come la presenza di bambini, possono ridurre addirittura le ore di riposo a meno di 8.

In conclusione, assicurare un adeguato periodo di riposo per i cani è fondamentale per salvaguardare la loro salute, prevenire malesseri e garantire un buon equilibrio emotivo.