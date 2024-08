Quante innovazioni per i video sui nuovi Google Pixel 9 Pro grazie all’Intelligenza Artificiale

TRA le principali novità software introdotte da Google ultimamente, in particolare sul suo dispositivo top di gamma, il Pixel 8 Pro, una menzione speciale va fatta alla funzionalità Video Boost.

Quest’ultima è in grado di sfruttare tutte le potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale, dando la possibilità agli utenti di realizzare video ad una qualità decisamente superiore, anche in condizioni di illuminazione abbastanza complicate. Ora, con la nuova serie di smartphone Google Pixel 9, tale funzionalità è stata addirittura migliorata.

Ma ci sono alcuni aspetti da considerare, non di poco conto, infatti potrà essere utilizzata solo dagli utenti che decideranno di acquistare un modello Pro dell’ultima line-up, annunciata proprio pochi giorni fa. In Google Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL la funzione Video Boost potrà fare affidamento su un rendering video decisamente migliorato. Si dice che sarà addirittura due volte più veloce e sull’opportunità di registrare video nitidi anche in scarse condizioni di luce. Non va poi dimenticato quanto è in grado di offrire il teleobiettivo 5x, che garantisce la possibilità di effettuare uno zoom sino a 20x, senza alcuna perdita di qualità in fase di registrazione. Ciò significa che gli utenti potranno decidere di zoomare al massimo durante la ripresa e ottenere comunque dei filmati ricchi di dettagli.

Non è tutto, considerato che la casa di Mountain View ha deciso di inserire il supporto all’HDR Plus anche in fase di registrazione video, con l’opportunità di ottenere un risultato ancora migliore, con video privi di rumore o sfocature. Altre caratteristiche interessanti che riguardano il Pixel 9 Pro ed il Pixel 9 Pro XL sono legate alla possibilità di sfruttare le funzionalità di Intelligenza Artificiale, in fase di upscaling dei video. I classici filmati registrati in 4K potranno ora raggiungere una risoluzione sino all’8K, senza dover rinunciare ai dettagli e con una qualità più che interessante, anche se visualizzati su schermi di grandi dimensioni, rispetto a quelli presenti sugli smartphone.

Infine, una nota a margine, ma che non riguarda più di tanto il nostro mercato, considerato la sua non commercializzazione, è legata al Pixel 9 Pro Fold, che non potrà contare, almeno per il momento, su tutti i benefici introdotti dalla funzione Video Boost. Il nuovo pieghevole della società americana non potrà sfruttare infatti, l’8K Video Boost ed il Super Red Zoom Video.