Quante donne al mondo fanno una fatica tremenda a dire no? Farlo “non è educato”, o almeno questo è ciò che ci viene insegnato fin da piccole. Tutti i sì delle generazioni di donne che ci hanno preceduto crescono con noi.

Un tema estremamente attuale e trasversale a diverse generazioni, trattato con ironia e intelligenza dall’autrice in un romanzo, attraverso aneddoti tratti dalla sua esperienza e straordinarie pagine di autori letterari.

Con molta vita e molte letture alle spalle, Camilla Ronzullo ha capito che i no alcune volte salvano la vita. Che dire sì a qualcosa o qualcuno che non desideriamo significa morire ogni volta un po’. Per questo è necessario avere il coraggio di dire no. Ne “I no che non dici agli altri sono quelli che imponi a te stessa”, l’autrice ci accompagna nella vibrante cavalcata che l’ha condotta verso questa nuova consapevolezza e verso il faticoso traguardo dell’autolegittimazione.

In libreria e negli store online da oggi!