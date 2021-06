Le nuove norme a tutela della privacy imposte da Apple alle app sono in qualche modo servite a rivelare quanto Google sappia di noi attraverso Gmail.

Che sia tanto, più o meno lo potevamo immaginare. Quello che abbiamo scoperto con l’aiuto (involontario) di Apple sono alcuni dettagli, che anche permettono un confronto da questo punto di vista con altri client di posta.

È importante ricordare che Gmail è di gran lunga il servizio di posta più usato, con più di 1,5 miliardi di utilizzatori attivi, contro i circa 400 milioni di Microsoft Outlook. Chi usa Gmail sappia che Google condivide con gli inserzionisti moltissime informazioni tra cui: la loro posizione geografica approssimativa, l’Id (un identificatore che serve a tracciarli in modo anonimo) e i dati sugli annunci visti online; Google ricava anche altri dati, ma solo “per costruire servizi migliori”: la cronologia degli acquisti, la posizione precisa, l’indirizzo mail, le foto e la cronologia delle ricerche.

Da quel che si capisce da iOS, invece, Outlook per la pubblicità analizza solo i dati sugli annunci visualizzati, ma non la posizione; non crea un Id dell’utente e non studia la cronologia degli acquisti, ma solo quella delle ricerche.

tutorial

Un problema che va avanti da anni

“Dal 2017, cioè da quando Google ha smesso di leggere il contenuto delle nostre mail per fornire annunci personalizzati, abbiamo iniziato a usare Gmail cullati da un’apparente sensazione di maggiore sicurezza e tutela“, è il commento di Riccardo Berti, avvocato esperto di privacy.

Perché davvero, sino al 2017, Google faceva una cosa che oggi farebbe rizzare i capelli in testa anche ai meno attenti alla privacy. Ma era un’altra era, prima dello scandalo Cambridge Analytica o delle elezioni americane, in qualche modo manipolate anche attraverso i social network, un periodo in cui Mark Zuckerberg, co-fondatore di Facebook, poteva dire che “la privacy è morta” senza rischiare il linciaggio.

Quel che è successo, secondo quanto spiegato da Berti, è che “dopo il 2017, con la scusa di fornire servizi migliori, Google ha saputo rendere accettabile la sua estesa attività di data collection, invogliando gli utenti, interessati alle funzionalità di Gmail, ad accettare un monitoraggio più invasivo”. Ancora: “L’elenco completo di quali siano i dati trattati dall’app, svelato da Google con grande ritardo e solo dopo molte lamentele, consente un rapido paragone con altri client di posta ed evidenzia come il programma di Mountain View sia molto più avido rispetto a competitor come Outlook e Mail, il client nativo di Apple per la gestione della posta elettronica”.

Da quel che si capisce, Mail non usa per niente i dati a scopo pubblicitario e le poche informazioni che raccoglie “per migliorare il prodotto” non vengono collegate alla persona che le ha generate.

l’anticipazione

Dati costruiti su altri dati

Tornando a Gmail, si può vedere che la maggior parte dei dati raccolti sono i cosiddetti metadati, cioè dati che arrivano da altri dati: non il contenuto delle conversazioni, ma chi le ha scritte a chi e quando.

“Magari per le persone comuni questo non è un problema, ma per un’azienda o per un politico, l’esistenza di rapporti continuativi con determinate persone può avere una certa rilevanza – è il commento di Diego Dimalta, avvocato specializzato in privacy – Si pensi al recente caso di Matteo Renzi che incontra un agente segreto all’autogrill: è bastato questo fatto, a prescindere dall’argomento della conversazione, perché in molti si facessero un’opinione, giusta o sbagliata che fosse. Questo conferma che anche senza leggere il contenuto di un messaggio, l’esistenza di un dato che indica frequenza e volume delle mail può dimostrare un rapporto continuativo tra 2 persone, capace di incidere anche sui mercati o sulla politica”.

Non è finita: “Qualcuno potrebbe obiettare che Google raccoglie questi dati, però non li divulga – è l’ipotesi di Dimalta – Ma in caso di data breach o altre violazioni? Il 2020 è stato un anno disastroso sotto questo punto di vista. Se qualcuno si intromettesse nei server di Mountain View dove sono contenute tutte queste informazioni, la riservatezza di aziende, politici e persone comuni correrebbe un grande rischio”. Inoltre, “la corte di Giustizia europea ha accertato che l’invio di dati negli Stati Uniti espone a una qualche forma di controllo da parte del governo americano, una circostanza che aumenta ulteriormente il rischio di perdita di riservatezza per le informazioni scambiate”.

Come difendere la privacy su Gmail

E allora che fare? “Innanzi tutto, possiamo modificare le impostazioni di Gmail per migliorare la nostra riservatezza e limitare le informazioni raccolte. Ma possiamo anche passare a client dotati di cifratura, con server in Europa: il mercato è pieno di alternative”, è il consiglio di Dimalta.

Sugli iPhone si può evitare del tutto l’app Gmail e usare Mail o anche aprire la casella di posta su Gmail attraverso il browser Safari, mentre i più attenti alla privacy possono puntare su ProtonMail o Signal per le comunicazioni personali.

Scelte non facili, che in pochi hanno fatto e probabilmente pochi faranno, perché gli scandali legati alla privacy sinora occorsi non sono stati sufficienti a cambiare più di tanto le nostre abitudini online. Le novità introdotte da Apple sulla privacy sono almeno servite per fare chiarezza e convincere qualche indeciso. Che poi era lo scopo che volevano ottenere da Cupertino.